Слуцкий: Результатами «Рубина» недовольны ни игроки, ни тренеры, ни руководство клуба

По результатам осенней части чемпионата «Рубин» занимает десятую строчку в турнирной таблице. Таким положением дел недовольны как игроки, так и тренеры и руководство клуба. Об этом сообщил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

«Мы очень недовольны результатами. Мы ожидали большего. Недовольны тренеры, игроки и руководство клуба. Нам нужно очень много работать, чтобы изменить эту ситуацию», – отметил Слуцкий.

При этом главный тренер возложил большие надежды на грядущие сборы, поскольку, по его словам, команды, в которых он работает, выдают удачный отрезок после продолжительной подготовки.

Напомним, что сегодня «Рубин» уступил в Самаре «Крыльям Советов» со счетом 2:0 и ушел на зимнюю паузу в чемпионате на 10-м месте.