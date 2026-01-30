Слуцкий рассказал, как в команде отреагировали на снятие 10 очков с «Шанхая»

Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"

Наставник китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о снятии 10 очков с его команды перед стартом чемпионата Суперлиги по итогам коррупционного расследования, а также, как эту новость восприняли в команде. Об этом он поделился в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

– Какая мотивация у вас оставаться сейчас? Раздумывали ли вы уйти сегодня?

– Мне… Мне позвонили просто все футболисты…

– А расскажи хронологически, когда ты об этом узнал?

– Я встал утром в четверг, телефон завален смс и звонками. Ничего не могу понять. Соответственно, прихожу в норму, куча созвонов с президентом, спортивным директором… Все футболисты отреагировали максимально по-спортивному зло. Они говорят: «Ну и *** с вами, мы всё равно сможем, мы докажем, мы попрём». То есть, скорее, на данном этапе это выступило объединяющим фактором внутри. Посмотрим, что из этого на самом деле выйдет и на что вообще можно рассчитывать, – ответил Слуцкий в эфире последнего выпуска передачи.

Ранее стало известно, что с двух клубов Суперлиги Китая «Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» будет снято 10 очков перед стартом сезона-2026, а также наложен штраф в размере 1 миллиона китайских юаней, а с других 9 команд сняты от 3 до 7 очков.

В результате расследований 73 человека получили пожизненное отстранение на участие в футбольных мероприятиях за договорные матчи. В их числе бывший главный тренер сборной Китая Ли Те и президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань. Последний, к слову, уже осужден за взяточничество и отбывает свой срок.

Сезон‑2026 в Китае начнется 6 марта и закончится 8 ноября. Всего в китайской Суперлиге принимают участие 16 команд.