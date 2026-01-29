«Шанхай» Слуцкого оштрафовали на 10 очков

Фото: rubin-kazan.ru

Вследствие антикоррупционных исследований китайскую футбольную команду «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого оштрафовали на десять очков и 1 миллион юаней. Об этом стало известно из новостной повести издания Global Times.

Источник сообщает, что точно такую же участь постигла другую команду «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Кроме того, с других команд китайского чемпионата было снято от 3 до 7 очков.

Известно, что нарушения были допущены еще до прихода Слуцкого в «Шанхай». Российский специалист работает в Китае с начала 2024 года.

В прошедшем сезоне «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого занял второе место в китайской Суперлиге.