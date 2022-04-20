Слуцкий после вылета из Кубка России заявил, что не готов уходить в отставку из «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Енисея» (1:3) в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу. По словам наставника, группа игроков всегда хуже, чем команда.

«Сложно объяснить. Все-таки повторюсь, что команда сырая в плане игровых взаимодействий. Сложно прогнозировать, как мы будем вести себя в той или иной ситуации, так как „Енисей“ — это команда в плане цельности построения состава. А мы по ходу сезона превратились в группу игроков. А группа игроков, не важно какого уровня, всегда хуже, чем команда», — заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, специалист заявил о том, что не планирует подавать в отставку с поста главного тренера «Рубина».

«Планирую ли я подавать в отставку в связи с последними результатами в РПЛ и Кубке России? Нет, не планирую», — заявил Слуцкий.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги в Казани — 23 апреля казанцы на домашнем поле сыграют против тульского «Арсенала». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

После 25 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего 5 очков.