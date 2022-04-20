«Рубин» уступил красноярскому «Енисею» и вылетел из Кубка России

«Рубин» проиграл красноярскому «Енисею» со счетом 1:3 в рамках четвертьфинальной игры Кубка России.

По сравнению с предыдущим матчем против «Спартака» стартовый состав казанцев изменений не претерпел. Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие во встрече принял лишь один легионер: тунисский защитник Монтассар Тальби.

Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили шесть легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом. Полузащитник Оливер Абильдгор пропускал игру из-за повреждения. В свою очередь с капитанской повязкой на поле команду вывел Виталий Лисакович.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

С первых же минут встречи хозяева поля взяли инициативу в свои руки и ринулись атаковать ворота Юрия Дюпина. Один из подходов завершился взятием мяча уже на 12-й минуте матча. С передачи Никиты Раздорских гол забил нападающий Андрей Окладников. А еще через 20 минут 22-летний нападающий, покатив мяч в пустые ворота, оформил дубль. На двух мячах красноярцы останавливаться не собирались. Под занавес первой сорокапятиминутки счет стал уже 3:0. Автором гола стал Никита Глушков.

Во второй половине игры казанцы освежили линию атаки, сделав сразу четыре замены, но все, на что хватило гостей, – это гол престижа в исполнении Германа Онугхи за несколько минут до конца встречи. Итоговый счет – 3:1. «Енисей» выходит в полуфинал Кубка России, где сыграет либо с «Динамо», либо с победителями пары «Спартак» – ЦСКА, «Алания» – «Зенит». Казанский клуб свое выступление в Кубке страны прерывает.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги в Казани — 23 апреля казанцы на домашнем поле сыграют против тульского «Арсенала». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

После 25 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего 5 очков.

«Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань) — 3:1 (3:0, 1:3)

1:0 – 12’ Андрей Окладников

2:0 – 32’ Андрей Окладников

3:0 – 39’ Никита Глушков

3:1 – 87’ Герман Онугха

Состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Игнатьев (Фаттахов, 70), Мусаев, Ломовицкий (Апшацев, 70) – Бакаев (Кузнецов, 46), Зуев (Онугха, 46), Лисакович