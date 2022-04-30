Слуцкий после разгромного поражения от «Сочи» ответил на вопрос о возможной отставке

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вопрос о возможной отставке после разгромного поражения (0:6) в матче против «Сочи». По словам наставника, казанский клуб может разорвать контракт со специалистом в любой момент без выплаты компенсаций.

«У нас есть внутренние договоренности с руководством «Рубина». Клуб может разорвать со мной контракт без выплаты какой-либо компенсации. Хотел бы я доработать сезон до конца? Даже если ты хлебаешь большой ложкой, надо хлебать до конца и всем вместе. Это моя позиция. У клуба может быть своя позиция», – цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

После 27 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны стыковых матчей составляет всего 1 очко.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги в Москве — 8 марта казанцы на гостевом поле сыграют против «Локомотива». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий назвал поражение в игре с «Сочи» крупнейшим поражением в тренерской карьере.