«Это самое крупное поражение в моей карьере»: Слуцкий после поражения 0:6 от «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромное поражение со счетом 0:6 от «Сочи» в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги. По словам наставника казанского клуба, проигрыш в сегодняшнем матче стал самым крупным в тренеской карьере.

«Сегодня на поле встречались команды разного уровня. Вопрос был лишь в том, насколько результат будет в пользу соперника. Я думаю, что для того, чтобы быть стабильным, надо быть стабильным комплексно. Когда ты весь сезон латаешь дырки, когда имеешь очень короткую обойму, когда ты весь в заплатках, то иногда они еще могут выдержать, но иногда с такой командой как «Сочи» они могут быть разорваны вдрызг», – заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник «Рубина» поделился ожиданиями от концовки сезона.

«Понятно, что бы мы не делали и не говорили, поражение 0:6 - это всегда очень болезненный удар. Но у нас все равно нет времени переживать. Осталось три тура и надо максимально качественно их провести, постараясь набрать максимальное количество очков», – подытожил главный тренер казанского клуба.

Напомним, ранее «Рубин» с разгромным счетом 0:6 проиграл «Сочи» в Казани.