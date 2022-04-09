Слуцкий после проигрыша «Краснодару»: «Претензий в плане самоотдачи к футболистам нет»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча против «Краснодара» (0:1), прокомментировав восьмое поражение казанской команды в девяти последних матчах. По словам наставника команды из столицы Татарстана, сложно комментировать встречи, которые проигрываются.

«Сложно комментировать такую игру. В целом считаю, что достаточно качественно играли, оборонялись. По существу до пропущенного гола я не помню ни одного момента у „Краснодара“. У нас же, в свою очередь, и в первом тайме, и во втором возникали моменты, подходы, но где-то совсем немного не хватало. Мячи которые мы пропускаем, то с „Химками“, то сегодня с какого-то дикого рикошета… Видимо, не заслуживаем мы пока что того, чтобы обстоятельства складывались в нашу пользу», — констатировал Леонид Слуцкий.

Кроме того, главный тренер казанцев заявил, что, несмотря на четыре поражения подряд, претензий в плане самоотдачи к футболистам нет никаких.

«Понятно, что мы боремся за выживание, и понятно, что эти матчи ровные, которые не складываются в нашу пользу, — это и есть показатель того, что у нас нет запаса прочности. Где тонко, там и рвется. Понятно, что все подавлены, ни у кого нет сил. А те очки, которые должны набирать, мы теряем при обидных обстоятельствах. Но повторюсь еще раз: когда у команды нет минимального человеческого запаса, то с этим очень сложно. Нам будет безумно тяжело. Претензий в плане самоотдачи — что с „Химками“, что сегодня — к футболистам нет», — подчеркнул Слуцкий.

В матче 24-го тура РПЛ «Рубин» уступил дома «Краснодару» со счетом 0:1.