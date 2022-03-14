Слуцкий после поражению «Ростову»: «Хвича действительно играл как большой лидер и мастер»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал домашнее поражение «Ростову» со счетом 1:2, а также рассказал о состоянии легионеров в клубе. По словам наставника, как только ситуация с уходом легионеров будет меняться, об этом станет известно официально.

«Вся информация у нас оперативно выходит, мы сразу сообщаем о футболистах, которые приостанавливают контракты. Если ситуация будет меняться, мы будем об этом сообщать», – цитирует Слуцкого корреспондент спортивной редакции «Татар-информа».

Кроме того, главный тренер казанцев прокомментировал игру грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии. «Он большой молодец, давно не проводил целый матч. И было важно узнать, кто в отсутствие большой группы игроков может взять ответственность на себя. Это определённые моменты истины. Хвича действительно играл как большой лидер и мастер», – заявил Слуцкий.

Напомним, казанцы дома проиграли «Ростову» со счетом 1:2. Победный гол в свои ворота забил защитник «Рубина» Сильвие Бегич.