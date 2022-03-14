«Рубин» уступил дома «Ростову», играя большую часть матча в меньшинстве

«Рубин» на своем поле уступил «Ростову» со счетом 1:2 в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

По сравнению с предыдущим матчем против «Ахмата», в стартовом составе казанцев произошли четыре изменения: вместо Ильи Самошникова, Филипа Уремовича, Сеада Хакшабановича и Андерса Дрейера на поле появились Георгий Зотов, Леон Мусаев, Константин Кучаев и Солтмурад Бакаев.

Стоит отметить, что в стартовом составе «Рубина» оказалось всего три легионера. Ранее Филип Уремович, Сеад Хакшабанович и Андерс Дрейер покинули расположение команды, а спортивная редакция «Татар-информа» представила, каким будет состав казанцев, если клуб покинут все иностранцы.

Несмотря на то, что старт игры остался за подопечными Леонида Слуцкого, счет в матче открыли гости. Уже на 13 минуте встречи нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз с передачи Романа Тугарева отправил мяч в пустые ворота Юрия Дюпина.

Сразу после пропущенного гола казанцы ринулись отыгрываться, но уже спустя несколько минут нападающий «Рубина» Виталий Лисакович получил красную карточку за грубый фол в центре поля над Хореном Байрамяном. В меньшинстве команда Леонида Слуцкого обороты сбавлять не стала: к концу первой 45-минутки перебила «Ростов» по воротам со счетом 11:5, но забить так и не сумела.

Во втором тайме команды поочередно обменялись опасными моментами в исполнении Али Соу и Хвичи Кварацхелии, но голкиперы Юрий Дюпин и Сергей Песьяков были на высоте. На 75 минуте голевую засуху прервал защитник «Рубина» Сильвие Бегич, переправивший мяч в собственные ворота.

Уже через две минуты Хвича Кварацхелия ударом со штрафного сократил отставание до минимума. Для грузинского нападающего этот гол стал первым, начиная с июля прошлого года. Последние минуты матача прошли под диктовку «Рубина», однако, до конца игры счет так и не изменился – 1:2 в пользу «Ростова».

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги в Москве. 20 марта казанцы на выезде сыграют против ЦСКА. Начало игры - в 14:00 по московскому времени.

Напомним, после 21 тура нынешнего сезона Чемпионата России «Рубин» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Рубин» Казань - «Ростов» Ростов 1:2 (0:1, 1:1)

13’ - Дмитрий Полоз (0:1)

75’ – Сильвие Бегич (0:2) – автогол

77’ – Хвича Кварацхелия (1:2)

Состав «Рубина»: Дюпин - Ломовицкий, Бегич, Тальби, Зотов (Кузнецов, 77) - Мусаев, Кучаев, Зуев (Тесленко, 71) - Кварацхелия, Бакаев (Онугха, 27), Лисакович (Удаление, 19)