Слуцкий: политика США закладывает мину под систему международных отношений

США своими публичными заявлениями фактически провозгласили «право сильного», что подрывает основы системы международных отношений. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя высказывание заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера о том, что миром управляют сила и мощь.

По словам Слуцкого, подобная риторика Вашингтона носит откровенно циничный характер. «США публично и совершенно цинично провозгласили "право сильного", заложив огромную мину под систему цивилизованных международных отношений», – написал он в своем Телеграм-канале.

Он также указал, что Миллер прямо заявляет о контроле США над Венесуэлой. «Миллер не стесняясь говорит, что США "по определению" контролируют Венесуэлу. И это при наличии там законно избранной власти (похищение президента этого факта не отменяет), правительства и парламента!» – отметил депутат.

По мнению Слуцкого, таким образом Вашингтон фактически объявляет о введении американского диктата в Боливарианской республике.

Глава думского комитета напомнил, что Совет Безопасности ООН накануне официально осудил действия США, признав их нарушающими международное право и Устав ООН.

«Интересна реакция ЕС, лидеры которого до сих пор в оправдание невнятно блеяли про проблемы с легитимностью Мадуро. "Коалиция желающих" сегодня собирается в Париже в самом широком составе… для обсуждения продолжения поддержки террористического режима наркозависимого Зеленского с закончившимся сроком президентских полномочий», – подчеркнул он.

Слуцкий заявил, что подобная политика Запада имеет разрушительные последствия. «Двойные стандарты скоро начнут сжимать им горло», – заключил он.

Напомним, Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней приняли в том числе отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.