Слуцкий отреагировал на назначение Иванова главным арбитром на игру против «Уфы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал назначение Сергея Иванова главным арбитром на матч заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги против «Уфы». По словам наставника казанцев, такое назначение является крайне странным.

«Могу ли как-то оценить такое решение? Мне кажется странным такое назначение на сверхключевой поединок сезона», – цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Иванов уже обслуживал игру «Рубина» против «Зенита», завершившуюся судейским скандалом. По итогам того матча, казанцы проиграли со счетом 1:3, а главный тренер команды Леонид Слуцкий назвал арбитра профнепригодным.

Напомним, казанский клуб за тур до конца чемпионата с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Отставание «Рубина» от зоны вылета составляет всего 2 балла.

В случае поражения в матче заключительного 30-го тура с «Уфой» казанцы могут впервые в истории покинуть высший дивизион страны. Игра состоится 21 мая в 17:00 на стадионе «Ак Барс Арена».