Матч «Рубина» с «Уфой» рассудит Иванов: в этом сезоне у него был конфликт со Слуцким

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейское назначение на матч заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Уфа».

Игру в Казани рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Антон Кобзев.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Иванов уже обслуживал игру «Рубина» против «Зенита», завершившуюся судейским скандалом. По итогам того матча, казанцы проиграли со счетом 1:3, а главный тренер команды Леонид Слуцкий назвал Иванова профнепригодным.

Напомним, казанский клуб за тур до конца чемпионата с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание подопечных Слуцкого от зоны вылета составляет всего 2 балла.

В случае поражения в матче заключительного 30-го тура с «Уфой» казанцы могут впервые в истории покинуть высший дивизион страны. Игра состоится 21 мая в 17:00 на стадионе «Ак Барс Арена».