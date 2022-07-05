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Спорт
5 июля 2022  19:09
Артур Халилуллов

Слуцкий объявил о подозрении на травму крестообразной связки у Дарко Йевтича

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Полузащитник Дарко Йевтич выбыл, как минимум, на полгода, получив сегодня разрыв крестообразной связки в контрольном матче «Рубина» с «Динамо» в Москве. Об этом после игры заявил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

Также официальные соцсети «Рубина» сообщают, что окончательный диагноз будет известен после прохождения медосмотра.

Сегодня «Динамо» обыграло «Рубин» в контрольной игре в Москве со счетом 2:0, благодаря потрясающему голу Дениса Макарова.

#Рубин #Дарко Йевтич #травма #футбол
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