Слуцкий объявил о подозрении на травму крестообразной связки у Дарко Йевтича

Полузащитник Дарко Йевтич выбыл, как минимум, на полгода, получив сегодня разрыв крестообразной связки в контрольном матче «Рубина» с «Динамо» в Москве. Об этом после игры заявил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

Также официальные соцсети «Рубина» сообщают, что окончательный диагноз будет известен после прохождения медосмотра.

Сегодня «Динамо» обыграло «Рубин» в контрольной игре в Москве со счетом 2:0, благодаря потрясающему голу Дениса Макарова.