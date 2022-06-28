«Рубин» победил «Крылья Советов» в контрольной игре в Казани, забив три мяча

«Рубин» на домашнем стадионе «Ак Барс Арена» в Казани обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. Контрольная игра против самарского клуба стала уже третьей для подопечных Леонида Слуцкого в рамках подготовки к старту сезона Первой лиги.

В стартовом составе казанцев на игру вышло пять новичков, а с капитанской повязкой команду на поле вновь вывел Александр Мартынович.

Стартовый состав «Рубина»: Медведев – Кабутов, Мартынович, Грицаенко, Самошников – Чуперка, Мусаев, Йевтич – Кузнецов, Муллин, Фамейе

Стоит отметить, что матч по инициативе тренерского штаба «Рубина» состоялся в формате трех таймов по 45 минут.

Уже в первом тайме усилиями Камиля Муллина и Джоэля Фамейе казанцы повели со счетом 2:0. На 9 минуте ошибкой обороны «Крыльев» воспользовался Муллин, а под занавес тайма ганский новичок «Рубина» сделал счет 2:0.

Вторая треть игры голов зрителям не подарила, а на 107 минуте Александр Зотов довел счет до крупного – 3:0. А за 4 минуты до конца третьего тайма Александр Ломовицкий срезал мяч в собственные ворота и установил окончательный счет матча – 3:1. Третья подряд победа «Рубина» на летних сборах.

Напомним, в ходе подготовки к старту сезона ФНЛ «Рубин» проведет еще два матча: 4-5 июля с «Динамо» и 10 июля с «Уфой».

Ранее также стал известен календарь «Рубина» в предстоящем чемпионате Первой лиги. Так, в первом туре чемпионата 17 июля казанцы на домашнем поле «Ак Барс Арены» сыграют с московской «Родиной», а первое для казанцев татарстанское дерби сезона состоится 7 августа в Нижнекамске в четвертом туре против «Нефтехимика».

«Рубин» (Казань) – «Крылья Советов» (Самара) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

9’ – Камиль Муллин

40’ – Джоэль Фамейе

107’ – Александр Зотов

131’ – Александр Ломовицкий (аг)