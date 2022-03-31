Слуцкий об уходе легионеров «Рубина»: «Ситуация, сравнимая с катастрофой или катаклизмом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал массовый уход легионеров казанского клуба. По словам наставника, несмотря на уход иностранных футболистов, команде нужно смотреть именно на себя.

«Нам необходимо смотреть на самих себя, потому что когда у тебя игра выстроена определенным образом и тебя неожиданно покидают ключевые футболисты, то придется, конечно, обращать внимание и на соперника. Понятно, что мы готовимся к "Химкам" и хорошо их знаем, но сейчас гораздо больше вопросов вызывает то, в какой мы сами можем играть футбол, и как по ходу сезона сможем произвести внутреннее переформатирование», – сказал Слуцкий клубному телевидению.

Кроме того, главный тренер казанского клуба заявил, что в столь непростой ситуации команда нуждается в поддержке болельщиков.

«Ситуация мягко говоря гипернеординарная. Я думаю, это сравнимо только с катастрофой или природными катаклизмами, когда какая-то команда вмиг лишалась всего основного состава. Конечно, нам хотелось бы, чтобы болельщики в этой гипернепростой ситуации нас поддержали. Мы надеемся на их поддержку», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, в данный момент команда Леонида Слуцкого, «Рубин», с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего 5 очков.

Ближайшая игра против «Химок» состоится 1 апреля в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором объяснила, почему казанские болельщики не ходят на «Рубин».