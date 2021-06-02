Слуцкий об участии игроков «Рубина» на Евро: Огромная ответственность перед всей страной

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вызов в сборную России для участия в чемпионате Европы по футболу двух игроков казанского клуба – голкипера Юрия Дюпина и полузащитника Дениса Макарова.

«Я всегда говорю, что это очень приятно, когда игроки из твоей команды получают вызов в сборную, тем более на такой знаковый турнир, как чемпионат Европы. С одной стороны, это награда за тот каждодневный труд, который они проделывают в течение сезона, с другой – огромная ответственность перед всей страной. Юрий Дюпин уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте, поэтому для него этот вызов особенно важен. Денис Макаров, безусловно, тоже заслужил своей игрой, он проводил по сути свой первый полноценный сезон в премьер-лиге и провел его очень ярко», – цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Стоит отметить, что еще один игрок казанского клуба защитник Илья Самошников в окончательную заявку для участия в Евро-2020 не попал.