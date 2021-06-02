Два игрока «Рубина» включены в состав сборной России для участия в Евро-2020

Два игроки казанского «Рубина» попали в окончательный состав сборной России для участия в чемпионате Европы по футболу, который стартует 11 июня. В список 26-ти футболистов включены голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров. Защитник Илья Самошников, который также тренировался в составе сборной и был включен в расширенный список, в окончательную заявку национальной команды не попал.

Накануне, 1 июня, сборная России сыграла вничью (1:1) в Польше товарищеский матч против местной национальной команды. В составе россиян отличился Вячеслав Караваев. В субботу, 5 июня, россияне проведут в Москве последний контрольный матч перед стартом Евро-2020. Соперником станет сборная Болгарии.

Чемпионат Европы по футболу начнется для подопечных Станислава Черсесова 12 июня в Санкт-Петербурге, где хозяева сыграют с Бельгией. Также на групповом этапе турнира Россия встретится с Финляндией (16 июня в Санкт-Петербурге) и с Данией (21 июня в Копенгагене).