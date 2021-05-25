Слуцкий о трагедии в школе №175: Это стало очень большим эмоциональным ударом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, как казанская команда отреагировала на трагедию, которая произошла в казанской гимназии №175.

«Это стало очень большим эмоциональным ударом. У нас в тот день было тренерское совещание, и зашел Олег Кузьмин, который показал нам эти кадры. И тренировка не получилась совсем... Все мы были в этих мыслях о детях, пострадавших и погибших… Посмотрел выпуск «Редакции» Пивоварова из Казани, и он вызвал глубокую депрессию. Настолько глубоко вовлекаюсь в эти моменты... Я не ездил к школе, но если бы я съездил, то не смог бы вообще настроиться на работу и подготовку к игре. Это тяжелая трагедия», – цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

По словам наставника казанского клуба, один из пострадавших в трагедии – юный футболист одной из спортшкол.

«Мальчишка, который выпрыгнул из окна, занимается в школе «Мирас». Мы ему отправляли видео для поддержки, к нему ездил Цезарь Навас... Мы сейчас будем его реабилитировать, использовать всех наших специалистов, возвращать его в футбол. Я лично и игроки «Рубина» перечисляли средства для семей пострадавших. Но в такой ситуации никаких усилий и помощи будет недостаточно, чтобы справиться с этой трагедией. Нет никаких слов», – признался Леонид Слуцкий.