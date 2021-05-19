Экс-защитник «Рубина» Навас навестил в ДРКБ пострадавшего ученика 175-й гимназии

Бывший защитник «Рубина» Цезарь Навас, который работает в казанском клубе главным селекционером, навестил ученика 175-й гимназии, который проходит курс лечения в ДРКБ.

Мама пострадавшего ребенка призналась, что ее сын настоящий фанат футбола: «Сам играет, мечтает стать игроком «Рубина», смотрит игры команд из разных европейских лиг. Футбол – большая часть его и нашей жизни», – цитирует ее пресс-служба ДРКБ.

Визит футболиста значительно приободрил ребенка, вместе с легендой «Рубина» они обсудили шансы казанского клуба в еврокубках и селекционную политику команды.

«Ты не хуже меня знаешь, что успех в нашем спорте приходит через преодоление самых разных трудностей. Я верю, что ты справишься с этой ситуацией и вернешься на поле. Скоро у меня состоится матч в Мадриде, я обязательно пришлю тебе видео с поля и из раздевалки. А когда ты поправишься, мы вместе посетим базу «Рубина» и сходим на официальную игру команды», – сказал школьнику Навас.



Экс-капитан «Рубина» подарил школьнику футбольный мяч с автографом игрока, игровую футболку клуба, а также фирменный шарф и бейсболку.



По итогам встреча Навас признался врачам: «Спасибо, что позвали. Все мои друзья и родственники в Испании потрясены случившимся и спрашивают, как сейчас дети. И теперь я могу с уверенностью сказать, что дети в надежных руках».

Цезарь Навас провел в составе «Рубина» 255 матчей в составе казанского «Рубина». Он играл за казанский клуб с 2009 год 2015 год, а также сезон-2017/2018.