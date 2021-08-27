Слуцкий о поражении в Краснодаре: «Сильно ударило отсутствие Деспотовича и Кварацхелии»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:2), посетовав на отсутствие травмированных Кварацхелии и Деспотовича.

«Это наши ключевые игроки группы атаки. Естественно, у нас нет полноценных замен этих футболистов. Достаточно сложно вести, особенно атакующие действия, когда много строится на этих игроках, но не вижу спада в нашей игре», — сказал главный тренер казанцев.

Специалист признал, что его команда свои моменты не реализовала.

«Любой матч с „Краснодаром“ — это очень прогнозируемый сценарий. „Краснодар“ пытается атаковать позиционно, владеть мячом, использовать уже финальную треть для проведения атакующих действий, и команда соперника пытается использовать свои шансы в контратаках, которые всегда возникают. Поэтому, наверно, по рисунку так и было, но, к сожалению, „Краснодар“ смог воспользоваться своими моментами и реализовать наши ошибки. А мы те моменты, которые у нас возникали, особенно моменты Бакаева и Хакшабановича в первом тайме, которые, может быть, были даже более явные, чем моменты „Краснодара“, не смогли реализовать. По ходу второго тайма понятно, что накапливалось утомление, и по существу единственную атакующую замену мы реализовали еще по ходу первого тайма. Поэтому, к сожалению, очень сложно было как-то усилить атакующие действия со скамейки, на ней у нас не было игроков группы атаки», — рассудил Слуцкий.

Замены Костюкова и Ин Бома он объяснил травмами.

«Костюков получил травму. А у Ин Бома стали сводить ноги задней поверхности бедра, он уже не мог играть. Дебют Тальби считаю оправданным», — сказал наставник казанцев.

Объясняя непопадание Игнатьева в стартовый состав, наставник «Рубина» сказал, что выбрал Костюкова.

«Потому что вышел Костюков, у Игнатьева сегодня было достаточно игрового времени. Какая разница, выходит он в стартовом составе или на замену, или это было бы наоборот», — отметил Слуцкий.

Слуцкий признал преимущество «Краснодара» в игре.

«Против „Краснодара“ я не припомню, кто долго атакует в позиционных атаках. Против них по существу невозможно атаковать позиционно. Потому что они высоко встречают, и если ты выходишь из-под этой встречи, тебе нужно форсировать атаку, потому что большое количество свободных зон. А если ты не выходишь, ты просто теряешь мяч. То есть это такой стиль у команды. Посмотрите владение мячом у любой команды против „Краснодара“. То есть ты все время должен атаки форсировать», — резюмировал специалист.