Казанский «Рубин» потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате РПЛ

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

В очередном матче чемпионата РПЛ казанский «Рубин» проиграл в Краснодаре одноименному клубу со счетом 0:2, это первое поражение казанцев в чемпионате. Оба гола гости пропустили за первые 35 минут.

Сразу отметим, что у гостей сегодня дебютировал тунисский центральный защитник Монтассар Тальби. Он вышел в центре обороны в паре с хорватом Филипом Уремовичем. Все еще отсутствуют в клубной заявке восстанавливающиеся от повреждений грузинский хавбек Хвича Кварацхелия и сербский форвард Джордже Деспотовича.

Сама игра началась под диктовку краснодарцев, которые быстро захватили инициативу в свои руки. И как следствие быстрый гол хозяев — Алексей Ионов точно пробил по центру вратарской, 1:0. Попытки казанцев выровнять игру успеха не имели. Более того в середине первой половины встречи «Краснодар» удвоил свое преимущество. После отменной фланговой передачи колумбийский нападающий хозяев Джон Кордоба в красивом прыжке головой послал мяч в ворота «Рубина», 2:0.

И после перерыва ситуация на поле не изменилась. «Краснодар» диктовал игру. На 63-й минуте счет мог стать 3:0, но казанцев выручила штанга. Второй раз штанга спасла гостей в концовке встречи. Реальный шанс забить был у черногорского форварда казанцев Сеада Хакшабановича на 85-й минуте, но его опаснейший удар в дальний угол отразил вратарь хозяев Матвей Сафонов. Первое поражение «Рубина» в чемпионате, первый матч команды Леонида Слуцкого без голов.

«Краснодар» (Краснодар) — «Рубин» (Казань) — 2:0 (2:0). Голы забили: Ионов (12), Кордоба (35). Предупреждены: Классон, Газинский — Зотов, Самошников.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Тальби, Уремович, Зотов, Абильдгор, Ин Бом Хван (Мусаев,75), Йевтич (Сайто, 60), Хакшабанович, Костюков (Игнатьев, 28), Бакаев.

После шести туров в активе казанцев осталось 11 очков, они опустились на пятое место. В следующем туре 12 сентября «Рубин» примет дома «Урал» из Екатеринбурга.