Слуцкий - о поражении от «Локомотива»: «Справедливым был бы иной итог, мы были острее»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение казанской команды в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги против «Локомотива» со счетом 0:1. По словам специалиста, его команда не заслуживала поражения в Москве.

«Понятно, сейчас преобладают отрицательные эмоции. Неприятно, когда пропускаешь в концовке, с пенальти. Мне кажется, справедливым результатом был бы иной результат. Мы были поострее. В первом тайме игра была без моментов. Во втором не смогли реализовать свои шансы в контратаках. Очень обидно. Нам очень нужны очки», – сказал Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги в Екатеринбурге — 15 мая казанцы на гостевом поле сыграют против «Урала». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

После 28 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.