«Рубин» проиграл «Локомотиву» в Москве в рамках 28-го тура РПЛ

«Рубин» на гостевом поле «РЖД Арены» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:1 в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги.

По сравнению с предыдущим матчем против «Сочи» в стартовом составе казанцев произошло одно изменение: вместо Марата Апшацева на поле появился Константин Кучаев.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче приняли лишь два легионера: тунисский защитник Монтассар Тальби и датский полузащитник Оливер Абильдгор. С капитанской повязкой на поле команду вывел датчанин.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Несмотря на территориальное преимущество со стороны железнодорожников в первой половине встречи, опасные моменты впервые состоялись лишь во втором тайме.

В самом начале второй половины игры Александр Ломовицкий реализовал выход один на один, однако, боковой арбитр углядел в моменте положение вне игры. Спустя еще 2 минуты все тот же Ломовицкий был близок к открытию счета, но полузащитнику не хватило, чтобы замкнуть прострел Лисаковича у дальней штанги совсем немного. На 69 минуте белорусский форвард не забил уже сам, попав с семи метров в перекладину.

Далее территориальное и игровое преимущество перешло на сторону хозяев встречи. Давление московского клуба не прошло даром – на 86 минуте Владислав Игнатьев схватил жёлтую карточку и пенальти в свои ворота за игру рукой в штрафной площади. Антон Миранчук одиннадцатиметровый реализовал уверенно. Финальный штурм казанцам ничего не принес. Итоговый счет – 1:0 в пользу «Локомотива».

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги в Екатеринбурге — 15 мая казанцы на гостевом поле сыграют против «Урала». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

После 28 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0, 1:0)

Состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Абильдгор, Кучаев (Онугха, 78), Игнатьев – Ломовицкий (Бакаев, 63), Зуев, Лисакович