Слуцкий – о победе «Рубина» над «Крыльями Советов»: Всегда приятно играть с командами РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча против «Крыльев Советов» и прокомментировал победу казанского клуба со счетом 3:1. По словам специалиста, тренерский штаб команды получил массу информации.

«Знали, что будем играть три тайма, поэтому попытались увеличить количество игрового времени до полутора тайма. Конечно, есть индивидуальные ограничения. Но всегда приятно играть с командой премьер-лиги, становятся видны твои проблемы, где нужно прибавить. Получили массу полезной рабочей информации», – заявил Слуцкий на пресс-конференции после игры.

Кроме того, наставник рассказал о том, как проходит восстановление у ряда травмированных футболистов, а также прокомментировал уход из клуба Ивана Игнатьева.

«Что с Артемом Поповым и Михаилом Костюковым? Первый работает индивидуально, второй даже не восстановил биомеханику движения. Говорить о сроках восстановления рано. Уход Игнатьева? Расстаться с ним – обоюдное решение, его амбиции были гораздо выше ФНЛ. Могу лишь пожелать ему удачи в дальнейшей карьере», – подытожил Слуцкий.

Ранее главный тренер казанцев анонсировал проведение контрольного матча против «Динамо» 5 июля в Москве.