«Рубин» проведет 5 июля контрольный матч с «Динамо» в Москве

«Рубин» проведет на выезде контрольный матч с московским «Динамо». Об этом по окончании матча с «Крыльями Советов» (3:1) сообщил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«У нас осталось две контрольные игры, график нашей предсезонки окончательно сформирован. 5 июля мы играем в Москве с «Динамо», а 10 июля мы играем на «Ак Барс Арене» с «Уфой»», – заявил Слуцкий.

Напомним, «Рубин» перед стартом сезона в ФНЛ уже сыграл три контрольных матча: с «Акроном» (1:0), «КАМАЗом» (5:0) и «Крыльями Советов» (3:1).

Ранее также стал известен календарь «Рубина» в предстоящем чемпионате Первой лиги. Так, в первом туре чемпионата 17 июля казанцы на домашнем поле «Ак Барс Арены» сыграют с московской «Родиной», а первое для казанцев татарстанское дерби сезона состоится 7 августа в Нижнекамске в четвертом туре против «Нефтехимика».