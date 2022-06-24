Слуцкий – о победе над «КАМАЗом»: По качеству выглядели намного лучше, играли с перевесом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «КАМАЗом» со счетом 5:0 в рамках подготовки к старту сезона Первой лиги. По словам специалиста, игра на базе казанской команды в Соцгороде прошла с ощутимым перевесом его подопечных.

«Сыграли двумя составами, пока идёт вход в сезон. По качеству выглядели намного лучше – или разница в уровне с соперником, или мы стали солиднее. Пробуем разные варианты: Фамейе на фланге и Муллина на острие. Игра прошла с ощутимым перевесом. Прогресс есть, очертания тоже понятны. У нас новая команда, сказать, что за два контрольных поединка мы сможем отработать все командные действия – такого быть не может. Мы понимаем, как будем пытаться играть, какие игроки будут конкурировать друг с другом», – заявил Слуцкий по окончании матча.

Кроме того, наставник рассказал о том, как обстоят дела с травмированными футболистами.

«Что с Виталием Лисаковичем и Александром Ломовицким? Микроповреждения, о которых я уже говорил. Небольшие травмы и у Александра Зуева с Егором Тесленко. Восстановление Олега Иванова чуть затянется, но мы надеемся, что с «Крыльями» они сыграют», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, в ходе подготовки к старту сезона ФНЛ «Рубин» проведет еще три матча: 28 июня с самарскими «Крыльями Советов», 4-5 июля с «Динамо» и 10 июля с «Уфой».