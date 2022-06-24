Обновленный «Рубин» Слуцкого разгромил «КАМАЗ» в контрольной игре в Казани

«Рубин» на тренировочном поле базы в Соцгороде разгромил «КАМАЗ» со счетом 5:0. Контрольная игра против челнинского клуба стала второй для подопечных Леонида Слуцкого в рамках подготовки к старту сезона Первой лиги.

В стартовом составе казанцев на игру вышло пять новичков, а с капитанской повязкой команду на поле вновь вывел Александр Мартынович.

Уже в первом тайме усилиями Джоэля Фамейе и Дарко Йевтича казанцы повели со счетом 2:0. На 18 минуте ганский новичок «Рубина» вколотил мяч с передачи Ильи Самошникова, а спустя еще 8 минут сам же ассистировал на гол Йевтича.

После перерыва ход игры не изменился. На 46 минуте свой первый мяч после возвращения в Казань забил Камиль Муллин, на 72 минуте Иван Игнатьев реализовал пенальти, а на 81 минуте шикарным обводящим ударом точку в матче поставил Солтмурад Бакаев. Итоговый счет – 5:0.

Напомним, в ходе подготовки к старту сезона ФНЛ «Рубин» проведет еще три матча: 28 июня с самарскими «Крыльями Советов», 4-5 июля с «Динамо» и 10 июля с «Уфой».

Ранее также стал известен календарь «Рубина» в предстоящем чемпионате Первой лиги. Так, в первом туре чемпионата 17 июля казанцы на домашнем поле «Ак Барс Арены» сыграют с московской «Родиной», а первое для казанцев татарстанское дерби сезона состоится 7 августа в Нижнекамске в четвертом туре против «Нефтехимика».

«Рубин» (Казань) – «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 5:0 (2:0, 3:0)

18’ – Джоэль Фамейе

26’ – Дарко Йевтич

46’ – Камиль Муллин

72’ – Иван Игнатьев

81’ – Солтмурад Бакаев