Слуцкий о победе над «Динамо»: «Большая эмоциональная игра»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции подвел итоги победной встречи с московским «Динамо» (2:0), но не стал комментировать судейство.

Наставник казанцев сказал, что гордится своими игроками: «Большая эмоциональная игра, поэтому эмоции превалируют над разумом. Я очень горд, что каждый из футболистов, который был на футбольном поле, сделал максимум, чтобы добиться положительного результата».

Говоря о слабой игре своих подопечных в первом тайме, Слуцкий пошутил: «[Это было сделано], чтобы прибавить и на контрасте хорошо выглядеть дальше».

Специалист не стал комментировать удаление Самошникова, признав, что горячится, когда говорит о судействе: «Я не хочу комментировать, потому что я перегибаю палку. Я сказал всё, что хотел, и в своем мнении только убеждаюсь».

Затем по традиции Слуцкий прокомментировал игру отдельных игроков своей команды. Про голкипера Дюпина он сказал, что тот сыграл отлично: «Сегодня он провел блестящий матч, но нужно каждую игру и Дюпину, и всем доказывать свою профпригодность».

Игру Йевтича наставник тоже посчитал отменной: «Очень хорошо». Хромоту же корейца Ин Бома он связал с мышечными недомоганиями: «Ин Бом начал играть в стартовом составе, пропустив больше чем три месяца в отсутствие предсезонки. Поэтому то, что у него возникают всякие мышечные недомогания, — это естественный процесс».

Однако о перспективах Бакаева главный тренер «Рубина» высказался неопределенно: «У нас есть еще целая неделя. Я сейчас точно не думаю о стартовом составе на „Арсенал“, где он может появиться».

Слуцкий объяснил, почему капитаном команды было решено сделать именно Деспотовича: «Это была моя идея, потому что он полностью заслуживает это звание в отсутствие Уремовича и Шатова в стартовом составе».

Специалист также остался доволен состоянием Шатова, на этот раз не попавшего в стартовый состав: «Мы не определяем состав относительно одной игры или двух. Мы смотрим тренировочный процесс, мы смотрим, кто в каком состоянии, мы получаем большое количество данных. Но он сегодня блестяще вышел со скамейки, как и все остальные игроки, которые вышли на замену».