«Рубин» одержал нелогичную победу в меньшинстве

В принципиальном матче чемпионата РПЛ казанский «Рубин» сегодня на своем поле обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:0. Всю игру доминировали москвичи, но забивали казанцы, почти весь второй тайм игравшие в меньшинстве. До игры команды имели по 46 очков.

Три тура до финиша регулярного чемпионата на зону еврокубков (1–4-е места) реально претендовали семь команд. «Рубин» занимал перед игрой четвертое место, «Сочи» — пятое, ЦСКА — шестое, «Динамо» — седьмое. И у всех этих клубов в активе было 46 очков после 27 матчей. Так что игра в Казани была ключевой.

Как пояснил накануне главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, из-за травмы должен был пропустить матч грузинский хавбек Хвича Кварцхелия, а из-за дисквалификации — хорватский защитник Филип Уремович. Зато вернулся в стартовый состав полузащитник Денис Макаров.

Как и предыдущий матч с «Краснодаром», сегодняшняя встреча началась с настойчивых атак гостей. Уже на 4-й минуте голкипер хозяев Юрий Дюпин спас казанцев от верного гола, отразив опаснейший удар в девятку. Еще через семь минут Дюпин вытащил мяч из-под перекладины. Мяч редко покидал половину поля «Рубина».

Атаковали москвичи, атаковали, а забил «Рубин». В контратаке сербский форвард хозяев Джордже Деспотович с линии штрафной точно по диагонали пробил в дальний угол, 1:0. Рисунок игры до перерыва так и не изменился, как и счет. «Динамо» доминировало, «Рубин» вел в счете.

Вскоре после перерыва казанцы остались в меньшинстве — за грубый фол оказался удален защитник Илья Самошников. Сначала главный арбитр показал желтую карточку, но после видеопросмотра эпизода сменил карточку на красную. «Динамо» штурмовало ворота казанцев. Однако забил снова «Рубин». Грубая ошибка защитника москвичей, мяч перехватил Хван Ин Бом, корейский полузашитник обыграл вратаря «Динамо» Юрия Шунина и закатил мяч в дальний угол, 2:0. Нелогичная, но заслуженная победа «Рубина», реализовавшего свои редкие шансы.

Теперь после 28 матчей в активе казанцев 49 очков и четвертое место. В следующем туре 8 мая «Рубин» встретится в Туле с «Арсеналом».

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (1:0).

Голы забили: Деспотович (15), Хван (80).

Предупреждены: Хван, Абильдгор — Шиманьски, Фомин. На 52-й минуте удален Самошников.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Бакаев (Зуев, 54), Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.