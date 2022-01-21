«Проблема с российской обоймой»: Слуцкий объяснил трансфер Ломовицкого в «Рубин»

«Рубин» нуждался в усилении качественными игроками с российским паспортом, Александр Ломовицкий как раз один из таких вариантов. Он будет претендовать на место в основном составе. Таким мнением по итогам товарищеского матча с воронежским «Факелом» поделился главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«Мы давно знали Ломовицкого и понимали его функционал. На наш взгляд, для нас это качественное усиление. Не секрет, что у нас есть проблема с российской обоймой. Она не такая большая, и мы нуждались в усилении прежде всего российскими игроками. Александр стал одним из таких футболистов, и я уверен, что он будет претендовать на место в стартовом составе», — сказал Слуцкий.

Он также рассказал, что в первом тайме товарищеского матча проверялся образ стартовой обоймы и взаимодействия игроков, во второй половине встречи уже преимущественно играли игроки, которые находятся на просмотре или мало играют в течение сезона.

Напомним, товарищеский матч на сборах в Турции между «Рубином» и «Факелом» завершился вничью со счетом 4:4.