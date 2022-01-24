Слуцкий о дебюте Виталия Лисаковича: «На мой взгляд, очень качественный нападающий»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру новичков казанского клуба, а также футболистов, находящихся на просмотре после первых двух матчей тренирочного сбора в турецком Белеке.

По словам Слуцкого, у центрального защитника КАМАЗа Егора Тесленко есть все шансы остаться в команде и подписать контракт с «Рубином».

«Егор сыграл обе игры по 90 минут. Виден был его прогресс даже в ходе тренировочных занятий. У него есть шансы остаться в команде» – цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Кроме того, главный тренер прокомментировал и игру форварда Виталия Лисаковича, дебютировавшего за «Рубин» в матче против польской «Вислы».

«У него первая игра, он присоединился позже остальных, его состояние гораздо хуже, чем у остальных игроков в нашей команде. Просто мы ему дали возможность вкатиться в наш тренировочный процесс. Было ясно, что он еще не готов играть, но мы с ним пообщались и решили, что тайм он сможет выдержать.

Очень индивидуально сильный, напористый нападающий, который может самостоятельно решить момент. Хорошо играет в прессинге. На мой взгляд, очень качественный нападающий, который имеет возможности для реализации своего потенциала. Все-таки ему всего 23 года», – отметил главный тренер «Рубина».

Напомним, ранее казанский клуб завершил первые тренировочные сборы безголевой ничьей против «Вислы».