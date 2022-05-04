Слуцкий и четыре игрока «Рубина» попали в сборную худших по итогам 27-го тура РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и еще четыре футболиста казанского клуба попали в антисборную 27-го тура Российской премьер-лиги по версии портала Soccer.ru.

Помимо Слуцкого, сборную худших игроков тура из представителей «Рубина» также пополнили голкипер Юрий Дюпин, полузащитник Оливер Абильдгор, защитники Егор Тесленко и Монтассар Тальби.

В минувшем туре чемпионата казанцы проиграли на домашнем поле со счетом 0:6 футбольному клубу «Сочи».

Стоит отметить, что звание худшего наставника минувшего уикенда в российском футболе Слуцкий поделил с главным тренером ЦСКА Алексеем Березуцким.

После 27 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги в Москве — 8 мая казанцы на гостевом поле сыграют против «Локомотива». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о разгромном поражении казанцев в матче против «Сочи» и шансах «Рубина» в борьбе за выживание в РПЛ.