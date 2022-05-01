Гейм, сет, матч: Слуцкий бьет казанские антирекорды, но РПЛ спасает «Рубин»

Казалось, что победа над Тулой и ничья со «Спартаком» направили «Рубин» в нужное русло. Но разгром (0:6) от «Сочи» вновь убедил - сюрпризов от казанцев ждать уже не стоит. Но помощь пришла откуда не ждали. РПЛ близка к расширению до 18 команд. При новом раскладе не вылетит даже Слуцкий. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Аутсайдеры добились расширения лиги

Новость о возможном расширении Российской Премьер-лиги уже не нова. Месяц назад сообщалось о том, что клубы договорились об увеличении числа команд в чемпионате, проголосовав с общим счетом 10:5 в пользу расширения. Как стало известно чуть позже, против увеличения проголосовали представители 5 топ-клубов — «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и «Зенита». Один неназванный клуб решил воздержаться, а все остальные, включая, «Рубин», который представлял генеральный директор Рустем Сайманов, проголосовали за.

«Рубин» проголосовал за расширение РПЛ до 18 команд Фото: © «Татар-информ»

Здесь все вполне логично. За расширение с огромным желанием голосуют аутсайдеры, имеющие минимальную вероятность вылететь по итогам сезона в ФНЛ. Исходя из плотности в турнирной таблице, таких клубов в нашем чемпионате явно больше, чем топов. Так что результаты голосования удивлять ни коим образом не должны. Но чуть позже на общем собрании клубов этот вопрос был отложен, и вот спустя месяц, кажется, запущен заново, о чем в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Согласно новому проекту, лига уже со следующего сезона расширится до 18 клубов, а 15-я и 16-я команды этого сезона РПЛ сыграют с третьим и четвертым командами из ФНЛ за право выступать в высшем дивизионе. Отмечается, что данная концепция проведения чемпионата России рассматривается как ключевой вариант. Так что вероятность нововведения, действительно, высока.

РПЛ может сделать для спасения «Рубина» больше, чем сами казанцы

Если все-таки расширение случится, то, что это в конечном итоге значит для «Рубина»? После 27 туров казанцы идут на 11-м месте, а отрыв от 15 места составляет целых 7 очков. Да, у тех же уфимцев и тульского «Арсенала» есть матч в запасе, но три игры - крайне мало для того, чтобы отыграть подобное отставание. Так что даже с учетом трех поражений в последних турах у подопечных Слуцкого останутся неплохие шансы остаться в РПЛ, не попадая ни в какие стыковые матчи.

Даже с учетом трех поражений в последних турах у подопечных Слуцкого останутся неплохие шансы остаться в РПЛ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К слову о трех поражениях в последних турах с «Локо», «Уралом» и «Уфой». Учитывая форму подопечных Слуцкого в игре с «Сочи», такое развитие событий уже и не кажется чем-то сверхъестественным. В этом смысле лига со своим расширением до 18 команд может потенциально сделать для спасения «Рубина» даже больше, чем сам «Рубин».

Гейм, сет, матч

В тысячный раз говорить о проблемах нынешнего «Рубина», нет уже абсолютно никакого желания. Все всё видели сами. Гейм, сет, матч – казанцы подчистую проиграли партию 0:6, тем самым установив клубный антирекорд, хотя по факту могли влететь и больше. «Сочи» по xG (ожидаемым голам) перебил команду Слуцкого почти в 7 раз. Хотя нет, это не команда. Это группа игроков. Помнится, так ее просил называть сам тренер. Так что теперь будем называть ее именно так.

Казанцы подчистую проиграли 0:6, тем самым установив клубный антирекорд Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кстати, с антирекордами вещь довольно интересная. 20 лет «Рубин» выступал себе в Премьер-лиге, всегда был командой довольно крепкой и разгромными поражениями болельщиков не баловал. Но в течение двух месяцев Слуцкий совершил невозможное: установил антирекорды по крупнейшему поражению на выезде (1:6 от ЦСКА) и дома (0:6 от «Сочи»). Не забываем про 1:5 от «Ростова» в первом круге.

Что делать со Слуцким?

Что после всего этого позора делать «Рубину»? Очевидно, что вне зависимости от результатов следующих трех встреч, хоть там будет 0:7, 0:8, не важно, Слуцкого не уволят. Больно уж теплые отношения между генеральным директором и главным тренером. Но что делать после окончания чемпионата? Варианта здесь, как видится, всего два. Первый: оставлять Слуцкого и набирать под него новую команду со звездами и опытными исполнителями. Второй: оставлять имеющийся состав и назначать нового тренера.

Почему так? Кажется, теперь окончательно стало очевидно, что Леонид Викторович является тренером исключительно для топ-клубов. Он не является каким-то сверхмотиватором, вроде Юрана или Рахимова, которые могут выжимать максимум из «деревяшек» и в самые праймовые сезоны доводить их до середины турнирной таблицы. Слуцкий - тренер, который показывает результат лишь с опытными футболистами или звездами.

Самый логичный вариант этим летом - увольнение Слуцкого Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто-то скажет, что со звездами могут побеждать все. Не всегда. Не каждый тренер сумеет создать микроклимат в раздевалке, где каждый второй считает себя самым-самым, но и не каждый справится с составом, состоящего из Ломовицких, Зотовых и Костюковых. Вот наставник и не справился.

А с учетом нынешней финансовой ситуации в стране, футболе и в самом «Рубине», ждать больших трансферов вряд ли стоит. Так что самый логичный вариант этим летом - увольнение Слуцкого. Окончательное и бесповоротное. Если этого не случится, клуб потеряет впустую еще один сезон. Ну или обновит еще парочку антирекордов.