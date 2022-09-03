Слуцкий: «Дзагоев может принести огромную пользу «Рубину». Он забивал лучшим клубам мира»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход Алана Дзагоева в казанский клуб. По словам специалиста, трансфер полузащитника может принести команде огромную пользу.

«Алан – опытнейший футболист, который играл за сборную, в еврокубках, забивал лучшим командам мира. Уверен, что игрок с таким мастерством может принести огромную пользу нашей команде», – заявил Слуцкий в интервью клубному телевидению.

Напомним, в минувшем сезоне на счету 32-летнего полузащитника в составе армейского клуба 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах. В общей сложности хавбек провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Стоит отметить, что Дзагоев неоднократно выступал под руководством нынешнего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в ЦСКА и сборной России.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о воссоединении Дзагоева и Слуцкого в «Рубине».