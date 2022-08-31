Друзья Слуцкого в Казани – новая глава: что известно о трансфере Дзагоева в «Рубин»?

После отъезда Дзюбы в Турцию «Рубин» переключился на другую солидную фигуру в российском футболе, связанную с главным тренером команды Леонидом Слуцким. Вечно молодой Алан Дзагоев после ухода из ЦСКА пока не нашел себе команду и близок к переезду в Казань. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Алан Дзагоев после ухода из ЦСКА пока не нашел себе команду и близок к переезду в Казань Фото: pfc-cska.com

Дзагоев уже в Казани

Один из главных хедлайнеров летнего трансферного окна в российском футболе «Рубин» не собирается останавливаться и продолжает усиливать обойму под выход в Премьер-лигу. Накануне казанцы подписали 20-летнего талантливого полузащитника из «Нефтехимика» Руслана Безрукова, а теперь нацелились и на более жирный лот.

Потенциальный переход Алана Дзагоева в «Рубин» в связи с дружественными отношениями игрока с главным тренером Леонидом Слуцким считывался уже давно. Однако, то ли полузащитника смущало положение команды в Первой лиге, то ли сами казанцы не особо хотели видеть в своем составе футболиста, который, откровенно говоря, больше лечится, чем играет. Вопрос долго висел в воздухе.

До конкретных слухов дело все не доходило, но накануне ряд СМИ сообщили о том, что Дзагоев прилетел в Казань и вот-вот должен пройти медосмотр в клубе. Вспоминая историю с Ильей Самошниковым в «Динамо», очевидно, что медосмотр это еще далеко не гарантия подписанного контракта. Тем более, учитывая бэкграунд Дзагоева. Но очевидно, что процесс трансфера уже запущен.

Чуть позже стало известно и о деталях возможного контракта. Так, Metaratings сообщил о том, что в потенциальном соглашении Дзагоева с «Рубином» будет прописан пункт, по которому футболист сможет расторгнуть контракт, если получит более заманчивое предложение. Но вряд ли стоит ждать, что здесь и сейчас за Алана кто-то сумеет заплатить больше, чем «Рубин». Рустем Сайманов был готов потянуть даже Артема Дзюбу с его космическими для Первой лиги запросами. Дзагоев же сейчас далеко не в том положении, чтобы выбивать из казанского клуба лишние миллионы.

Общая статистика Дзагоева: 130 результативных баллов в 282 матчах в Премьер-лиге. Почти пол очка за игру – это результат гроссмейстерский Фото: © «Татар-информ»

Дзагоев часто ломался, но в перерывах от лечения делал красоту на поле

Одним из факторов, почему сверхталантливый футболист так до сих пор и не нашел себе клуб, безусловно, является его травматичность. Последняя, к слову, случилась в мае. Как раз незадолго до того, как 32-летний полузащитник покинул ЦСКА. Правда, от нее футболист уже отошел, а этим летом Дзагоев готовился к сезону индивидуально. Близкие к окружению футболиста люди говорят, что к этому сезону Алан готов, как никогда.

С футбольной же точки зрения, не беря в расчет травматичность хавбека, для Первой лиги – это трансфер с приставкой «топ». Да, Дзагоев ломался, восстанавливался, выходил на поле, потом снова травмировался… и так по кругу. Но в перерывах между травмами он успевал делать красоту на футбольном поле. Об этом говорит и его общая статистика: 130 результативных баллов (55+75) в 282 матчах в Премьер-лиге. Почти пол-очка за игру – это результат гроссмейстерский. Очевидно, что футболистов подобного класса и опыта в нынешнем «Рубине» попросту нет.

Дзюба тренировался в Казани почти месяц, но в итоге предпочел чемпионат Турции Фото: rubin-kazan.ru

В каком-то смысле история Дзагоева очень схожа с недавней эпопеей с участием казанского клуба и Артема Дзюбы. Оба уже прошли пик своей карьеры, но все еще мечтают ее перезапустить. По слухам, 33-летний форвард был близок к «Рубину» Слуцкого. Все-таки тренировался в Казани почти месяц. Но в итоге предпочел чемпионат Турции. А Дзагоев зарубежные варианты всегда обрубал на корню, а потому переход к давнему приятелю и по совместительству главному тренеру – идеальный вариант для перезагрузки карьеры.

«Леонид Викторович помогал мне во всем»

Ни для кого не секрет, что самым важным тренером в карьере Дзагоева является Леонид Слуцкий. Именно при нем Алан заиграл в ЦСКА и стал тем, кого до сих пор считают одним из самых талантливых в российском футболе.

«Леонид Викторович помогал мне во всем: по футбольным делам, по семейным. Он повлиял на мое становление во всем. Когда из-за конкуренции мне не было места на поле, Слуцкий выпускал меня на замену, и я забивал или отдавал», – вспоминал Дзагоев Слуцкого в интервью у Евгения Савина.

Самым важным тренером в карьере Дзагоева является Леонид Слуцкий. Именно при нем Алан заиграл в ЦСКА Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Однако, случались у товарищей и конфликты. Наверное, самый серьезный произошел в 2011 году по ходу финала Кубка России, в котором встречались ЦСКА и родная «Алания» Дзагоева. Из-за не самой удачной игры молодой футболист был заменен, после чего взорвался. Он не просто отказался пожимать Слуцкому руку, но попутно и обматерил тренера при игроках, персонале и телевизионной камере.

Кубок ЦСКА все-таки забрал, а конфликт чуть позже был исчерпан. Но осадочек, как поговаривал сам специалист, еще остался.

«С одной стороны, выиграть первый трофей, как, собственно, выиграть вообще что угодно, – это уже большое завоевание. С другой – конфликт был уж очень серьезным. Наверное, именно он в итоге затмил ощущения торжества от победы. Настоящее же счастье я испытал после первого чемпионства», – вспоминал Слуцкий.

Единственный и победный гол в ворота «Рубина» в последнем матче с ЦСКА в сезоне 2015/16 забил именно Дзагоев Фото: © «Татар-информ»

Казань – важный город для Дзагоева. Здесь он забил возможно свой главный гол в карьере

Говоря о чемпионствах ЦСКА, надо вспомнить сезон 2015/16. Именно тот, в котором армейцы до последнего тура сражались с «Ростовом» Курбана Бердыева. По иронии судьбы, последний матч московского клуба выпал на Казань, которую Бердыев приводил дважды к чемпионству. Естественно, в «Рубине» тогда все были сверхмотивированы и желали собственноручно принести южанам «золото». Достаточно было сыграть с ЦСКА вничью.

Но красно-синие под руководством Слуцкого выстояли, а единственный и победный гол в ворота Сергея Рыжикова забил именно Дзагоев. Теперь, как ни странно, оба экс-армейца могут сойтись друг с другом в Казани. И если переход Алана в «Рубин» все же состоится, хотелось бы верить, что самый важный гол на «Ак Барс Арене» его будет ждать еще впереди.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»