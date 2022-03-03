Леонид Слуцкий о легионерах «Рубина»: «С вопросами по отъезду не обращались»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о ситуации с легионерами казанского клуба на фоне отъезда ряда иностранных футболистов из других клубов РПЛ. По его словам, в «Рубине» такой проблемы нет.

«Я не говорил, что мы договорились с легионерами и они остаются. Я просто говорил, что легионеры к нам не с какими вопросами не обращались по поводу своего отъезда. На данный момент ничего не изменилось», - цитирует Слуцкого корреспондент «Татар-информа».

Также специалист рассказал, как находит мотивацию для своих подопечных в текущих обстоятельствах с санкциями в адрес российского футбола. Напомним, что сборная России не сыграет в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022, а клубы отстранены от еврокубков.

«Все очень просто, мы говорим, что надо получать максимальное удовольствие от футбола. И быть счастливыми, что у нас есть это гипер счастливая возможность выходить на футбольное поле», - заявил Слуцкий.

Казанский «Рубин» сегодня обыграл (2:1) волгоградский «Ротор» и вышел в четвертьфинал Кубка России.