Слуцкий: Беседа Путина и Байдена — серьезный старт переговорам по гарантиям безопасности

Во время телефонного разговора президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден подвели черту под дальнейшим нагнетанием напряженности. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Телефонный разговор президентов России и США — серьезный старт переговорам по гарантиям безопасности», — написал политик.

По его словам, подведение черты, учитывая непростой характер российско-американских отношений, — это уже далеко немало. Лидеры задали конструктивный тон, посчитал Слуцкий и выразил надежду на то, что таким же конструктивным будет и переговорный процесс.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что переговоры России с США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул.