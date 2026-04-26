«Случайностей у Бога не бывает никогда»: батюшка о знаках, которые нам даются свыше

Как понять, что Бог подает вам знаки? Как отличить их от знаков от лукавого? Верят ли православные в судьбу и случайны ли случайности? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





Александр Ермолин: «Православная традиция всегда призывает нас быть очень осторожными в плане каких-то внешних знаков от Всевышнего»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске священник рассказывал о том, чего нельзя делать на Пасху. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о знаках, которые нам подает Бог и случайности.

«Лучше отказаться от десятка истинных чудес, чем признать одно ложное»

– Может ли Господь подавать нам знаки?

– Часто человек хочет получать какие-то видимые знаки от Бога. Нужно понимать, что православная традиция всегда призывает нас быть очень осторожными в плане каких-то внешних знаков от Всевышнего. Конечно же, Господь нам подает какие-то знаки – он хочет, чтобы все человечество спаслось. Он ведет нас к спасению, и каждый день нашей жизни, каждый час, каждую минуту нашего бытия Господь предлагает нам ситуации, в которых мы должны делать свой выбор.

Бог не насилует нашу волю – он хочет, чтобы наша воля сама была расположена к добру. Но проблема современного человека в том, что он суеверен по своей сути, он пытается во всем увидеть какой-то знак. Очень часто стирается граница между поиском откровений от Бога и какими-то откровенными суевериями.

Иногда люди начинают думать: если дорогу перебежала черная кошка, то это плохая примета. Тут сразу забывается, что Господь нас любит, что он посылает нам знаки более яркие и более понятные. Я бы призвал каждого человека быть очень осторожным, очень осмотрительным в поиске этих откровений, потому что этот поиск может нас завести совсем не в ту сторону.

Есть прекрасный принцип святых отцов: лучше отказаться от десятка истинных чудес, чем признать одно ложное чудо. Святые Русской православной церкви очень осторожно относились к знакам. В пример можно привести даже девочку Матрону, которой несколько раз во сне являлась Богородица. Она указывала ей, где лежит икона, но девочка сомневалась, и только после неоднократного явного обращения к ней Богородицы она пошла и нашла Казанскую икону Божией Матери.

К сожалению, в нашем мире люди стали мыслить слишком суеверно. Некоторые не начинают никаких дел, не проконсультировавшись с астрологом. Для меня было культурным шоком, когда я узнал, что сейчас в штате многих серьезных корпораций есть тарологи. Помню, как в 90-е было удивительным, когда в организациях появлялся свой психолог, который присутствовал на собеседованиях, – это был нонсенс. Он определял, кто будет хорошим работником и какая вакансия ему больше подойдет. Сейчас мы видим деградацию: таролог с помощью карт решает, кто будет работать, а кто нет, и получает за это огромную зарплату.

«Церковь в сны не верит – мы воспринимаем их как некую работу подсознания»

– Можем ли мы получить знаки через гороскоп и сны?

– В нашем обществе каждый знает, кто он по знаку зодиака. Люди верят, что тот знак, под которым он родился, определяет его судьбу, характер и так далее. Кстати, мне очень нравится ответ одного современного православного богослова, историка церкви Александра Дворкина. Когда у него спросили, под каким знаком он родился, он ответил: «Я родился под знаком Христа». Это очень хороший, православный ответ.

Еще одна проблема современного общества – повальная вера в сны. И никто не берет во внимание, что Церковь в сны не верит. Мы воспринимаем сны как некую работу подсознания. По учению отцов Церкви, мы можем разделить сны на три категории. Первая категория – сны, которые идут от нашей человеческой природы. Не случайно нам советуют не смотреть перед сном новости, чтобы потом нам не снились плохие сны. Наверное, такой опыт был у всех, когда мы готовимся к экзаменам и нам снится, что мы их проваливаем. Когда я сдавал на права, мне снилось, что у машины пропали педали. Это наши переживания, наша природа – то, что есть у нас в мыслях, отражается в наших снах. Вторая категория – это сны от лукавого. Они снятся, когда лукавый пытается проникнуть в наше подсознание. Он пытается подбросить нам плохие мысли, искушения.

И, конечно, есть сны от Бога. Таким образом Господь дает нам подсказки, присылает откровения. В пример могу привести Ветхозаветные сны Иосифа, когда Господь через ангелов давал ему поручения. Но здесь важно понимать свое недостоинство: когда человек думает, что у него был сон от Бога, нужно поставить перед собой честный вопрос: «А ты праведный человек? Такой, каким был Иосиф?»

В свое время у митрополита Антония Сурожского в какой-то момент жизни появился дар ясновидения – он стал понимать человеческие мысли. Когда он осознал свои способности, стал молиться: «Господи, если это от тебя, оставь, если не от тебя, то убери». И что случилось? Дар пропал. Это значит, что это был не Божий дар.

Более того, в православии вера в сны – это грех. Толкование сновидений является частью античной традиции, в те времена существовали толкователи снов, гадатели, которые занимались этим профессионально.

Вспомним прекрасный пример из русской литературы. В пушкинской «Пиковой даме» человек узнает волшебную комбинацию для карточной игры. Он делает ставки, выигрывает и в очередной раз, будучи уверенным, что выиграет, делает ставку и проигрывает все свои деньги. Оказывается, что это была насмешка лукавого, он сделал так, чтобы человек доверял ему, и в самый ответственный момент подвел.

Это прекрасный пример того, как лукавый захватывает нашу жизнь: один раз получилось, второй раз, третий, а в четвертый раз лукавый подтолкнет на фундаментальную ошибку, которая полностью разрушит жизнь. Это будет крах – раз и навсегда. Если Господь захочет нам каким-то образом открыться, поверьте, он найдет способ донести эту мысль до каждого человека. Да, наверное, это стремление идти по пути наименьшего сопротивления – самое простое и самое понятное, человеку очень хочется туда пойти: «А давай я разберу сегодняшние сны и узнаю свои путеводные звезды?»

Но опыт Церкви показывает, что все будет ровно наоборот. Поэтому, дорогие друзья, выкидываем сонники, давайте перестанем верить в сны и начнем относиться к ним, как к кино, которое нам показывают ночью в нашей голове.

«Даже если вы опоздали на самолет, а он потом разбился, нужно воспринимать это как волю Божию»

– Верят ли православные в судьбу и случайности?

– В православной традиции нет понимания случайности, потому что Господь обязательно ведет нас во все дни нашей жизни. Часто люди рассуждают про случайности в таком формате: вот я шел, повернул не в ту сторону, встретил человека, который полностью поменял всю мою жизнь. Или как это было в мышлении древнего человека: побежал на охоту, споткнулся о камень, в этот момент надо мной пролетела стрела и не попала в меня, я остался живой, значит, камень – мой оберег.

Мы, православные, верим в то, что у Бога никогда не бывает случайностей, и даже если вы опоздали на самолет, а он потом разбился, нужно воспринимать это как волю Божию. Никогда не бывает ни одной случайной встречи, ни одного случайного события. Есть даже теория, что все люди на земле знакомы через пять рукопожатий. Если проанализировать контакты в вашем телефоне, выяснится, что Господь дал вам в жизни всех людей, которые вам необходимы. Он дал друзей, строителей, помощников, то есть всех, кто необходим вам для вашей собственной жизни и вашего собственного спасения. Поэтому надо помнить, что случайностей у Бога нет.

***

