Словакия вводит локдаун из-за ситуации с Covid-19

С 25 ноября в Словакии вводится общенациональный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Планируется, что он продлится две недели, рассказал вице-премьер и глава Минэкономики Рихард Сулик.

«Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости. При этом для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших список таких магазинов будет расширен», — приводит его слова РИА Новости.

Вице-премьер добавил, что все непривитые и не перенесшие Covid-19 граждане будут еженедельно проходить тестирование на вирус. Планируется, что школы не будут закрываться, так как «образование наших детей — это экстремально высокая ценность».

Помимо этого, Правительство страны направит 1 тыс. военных в больницы и дома престарелых. Они будут проводить вспомогательные работы в учреждениях.

«Через 10 дней Правительство рассмотрит принятые сегодня меры, чтобы понять и решить, что делать далее», — добавил Сулик.

За прошедший день в Словакии побит антирекорд по суточной заболеваемости — подтвердились 10 315 случаев. В Минздраве страны уточнили, что 72% заболевших не были привиты.

Помимо Словакии, о введении режима карантина заявили власти Чехии и Австрии, о чем сообщало ИА «Татар-информ».