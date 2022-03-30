Словакия потребовала сократить персонал российского посольства на 35 человек

Словакия потребовала от посольства России в Братиславе сократить штат на 35 человек. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел страны Юрая Томагу.

Соответствующую ноту российскому послу Игорю Братчикову вручили в словацком МИДе. Его вызвали туда после того, как одного из дипломатов РФ силовые структуры обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях, уточняет местное издание Teraz.

Посольство России в Братиславе подтвердило решение властей Словакии сократить персонал дипмиссии. «Количество сокращаемых дипломатов <…> уточняется», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря посольства Виталия Житнюка.

Накануне четыре европейские страны, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия, заявили о высылке российских дипломатов, о чем сообщал «Татар-информ».