Четыре страны заявили о высылке российских дипломатов

Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия высылают в общей сложности 43 российских дипломатов, сообщает РБК.

Нидерланды выдворяют из страны 17 человек, Бельгия — 21, в Ирландии сообщили о прекращении работы четырех дипломатов, в Чехии — одного. Первые две страны обвинили россиян в шпионаже и работе на спецслужбы, Ирландия посчитала представителей РФ «не соответствующими международным дипломатическим стандартам».

«МИД Чехии информировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата. Сотрудник должен покинуть Чехию в течение 72 часов. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС», — прокомментировали ситуацию в МИД страны в Twitter.