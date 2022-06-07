Слова Сайманова – правда, в РПЛ ему обещали: Газизов раскрыл детали вылета «Рубина» в ФНЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с несостоявшимся мораторием на вылет, который должен был быть принят по итогам сезона-2021/2022. По словам функционера, в марте руководство лиги обещало клубам, что мораторий будет принят.

«Устное обещание руководства РФС о расширении? Не скажу, что это было сказано Александром Дюковым, но Ашот Хачатурянц нам в марте сказал, что вылета не будет. То, что произошло, — хорошо, произошло. Здесь отмалчиваться я не могу. Слова Рустема Сайманова — это правда», — заявил Газизов в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, после вылета «Рубина» в ФНЛ генеральный директор клуба Рустем Сайманов заявил, что в РПЛ не согласились с позицией казанцев по мораторию, несмотря на поддержку оказанную задолго до конца сезона. По итогу, «Рубин» вылетел из Премьер-лиги.

Ранее стало известно, что вылетевшая в ФНЛ «Уфа» может сменить название клуба.