«Сломан, но не сломлен»: ветеран СВО из Альметьевска выжил и начал новую жизнь

Алексей Нестеров из Альметьевска всю жизнь проработал с электричеством – сначала электриком в сетевой компании, потом инженером. Когда была объявлена мобилизация, он не стал дожидаться повестки и сам пришел в военкомат.

Военное дело у мужчины в крови: два года срочной службы в пограничных войсках, дед – участник Великой Отечественной войны, брат служил на Кавказе. Решение идти добровольцем было осознанным.

«Отправился туда, потому что был уверен: мобилизованные – в основном гражданские. Военным делом не увлекались, им необходима помощь человека, который побольше знает о войне и военных действиях», – рассказывает Алексей.

О своем решении он сообщил семье только после подписания документов. С женой они вместе 18 лет, растят дочь. «Естественно, им хотелось, чтобы я был рядом, – признается Нестеров. – Но ребята тоже как семья».

На передовой Алексей получил позывной Нестер. Свою роту он воспринимал как вторую семью. Жизнь на войне со временем становится привычной – но к потере товарищей привыкнуть невозможно.

«В фильме "Солнцепек" один герой очень точно сказал: самое страшное – когда убивают твоих товарищей, а ты ничего не можешь сделать. Вот это самое страшное, а остальное уже так», – говорит ветеран.

За время службы Алексей дважды приезжал домой в отпуск, но всегда спешил вернуться обратно. Третий отпуск так и не начался. Во время боя мужчина получил тяжелое ранение.

«В блиндаж с моими ребятами попал снаряд. Они запросили помощи, я был рядом. Пошел вытаскивать тяжелого "300-го", слышу выход… Ребятам крикнул, чтобы легли, а сам побежал. Почувствовал, что не успеваю, сел в окопе и услышал прилет. В спину попал осколок, ногу отсекло», – вспоминает Алексей.

Домой он вернулся уже насовсем. Несмотря на ампутацию ноги, Нестеров не потерял силы духа. Уже через два месяца после госпиталя он встал на протез.

«В госпитале было сложно: четыре с половиной месяца хотелось скорее вернуться к жизни, к семье. Сейчас многие даже не подозревают, что у меня нет ноги. Я не собираюсь падать духом, мои ребята смотрят на меня. Нужно показать, что после ранения можно жить спокойно. Сломан, но не сломлен», – подчеркивает он.

Случай, когда рядом разорвался снаряд весом 47 килограммов и Алексей получил всего два осколочных ранения, ветеран называет настоящим чудом: «Значит, для чего-то я должен жить. Ради ребят, которые погибли».

За время участия в специальной военной операции Алексей Нестеров был награжден медалью «За отвагу» и двумя медалями «За воинскую доблесть» – I и II степени.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Эльвиры Шакировой.