«Шли с мыслью, что освобождаем свою землю»: контрактник из РТ о том, как попал на СВО

«Отец, брат и племянник – офицеры»

Ильдар Акбулатов попал в ряды ЧВК «Вагнер» в ноябре 2022 года из колонии. Родился он в Узбекистане, его отец был военным, служил в танковой роте, семье приходилось часто переезжать.

«Жили и в Казахстане, и в Германии, во Владикавказе, в Москве и других городах нашей необъятной Родины. В общем, помотался. До приговора учился в Саратове в Высшей школе бизнеса, но не смог окончить, так как денег оплачивать образование не было», – рассказывает ветеран.

Пойти по отцовским стопам не получилось. Но старший брат и племянник Ильдара – офицеры, тоже участники СВО.

«В 1998 году мои родители переехали в Татарстан, я поехал с ними. Работал частным предпринимателем. В 2000-х годах совершил серию тяжких и особо тяжких преступлений, получил большой срок, Верховный суд Татарстана приговорил к 24 годам колонии строгого режима. 13,5 года отбывал наказание, а через полтора месяца после того, как началась СВО, подал ходатайство о помиловании на имя Президента с просьбой направить меня в зону боевых действий», – вспоминает Ильдар.

«Шли не за деньги, о них вообще не думали»

«В своем прошении я написал, что готов после окончания боевых действий вернуться в колонию и отбыть свое наказание до конца. 90 процентов из тех, кто из моей колонии ушел в ЧВК, пошли именно защищать Родину. Я отбывал наказание в Карелии. Первый раз, когда к нам в колонию приехал Пригожин, я с ним встречался, мы разговаривали, он обещал меня взять, но меня не отпустили. Я был на руководящей должности на производстве, и поэтому меня не хотели отпускать. В ноябре представители “Вагнера” приехали снова, и тогда меня уже забрали. Нас сначала помиловали, потом мы поехали, то есть поехали уже свободными людьми», – рассказывает Ильдар.

По словам Ильдара, уезжая на СВО ни он, ни его товарищи не думали о том, что могут погибнуть. Все были в приподнятом настроении – шли на благое дело, Родину защищать.

«Мы понимали, куда мы ехали. Мы – штрафники, идем в штрафбат, но в Великую Отечественную войну тоже были штрафбаты, люди уходили с зоны и проявили себя мужественно. Среди них были и Герои Советского Союза, и орденоносцы. Ребята становились спецами, как и мы потом», – рассуждает Ильдар.

Потери в подразделении, конечно, были, рассказывает Ильдар. Но командовали им, по его словам, грамотные бойцы – напрасно в огонь не бросали, берегли.

«Для нас было главным выполнить наш долг. Самое главное – придерживаться плана, может быть, где-то включать импровизацию. Наша задача – взять какое-то здание, закрепиться и удерживать его, эмоции потом. Может быть, они и были до команды “Приготовиться!”, но как только она поступила – всё: ребята вскочили, приготовились, подтянулись, посмотрели, где гранаты, боекомплект. К выполнению боевых задач были готовы всегда. Шли с пониманием, что освобождали свою землю. Шли не за деньги, мы вообще об этом не думали. Мы взяли билет в один конец, а то, что нам будет причитаться, родственники получат потом с нашими телами», – говорит он.

«Знали, за что идем, и знали, что погибнем»

Взвод, где служил Ильдар, штурмовал Бахмут, были в самом пекле.

«Была мясорубка, но было и весело. Понимаете, когда люди идут вперед, когда продвигаются и побеждают, это всегда воодушевляет. Мы знали, за что идем, и знали, что погибнем. Мы не держались за какие-то шансы выжить, нет, мы просто шли вперед. У нас не было дезертиров, трусов не было», – рассказывает Ильдар.

Все выкладывались максимально, заботились друг о друге и помнили о том, что сила в единстве, вспоминает Ильдар.

«Шестого февраля при очередном штурме рядом со мной разорвался снаряд. Я получил тяжелое ранение, перебило бедренную кость и артерию. Сам себя перевязал, но первый раз жгут порвался, я его слишком перетянул на адреналине. Вспомнил, что запасной был в кармане, когда уже начал терять сознание. Я его затянул, но перевязать не мог, уже не было сил. Там ведь минута, и всё – нет человека. Сзади были мои пулеметчики, они видели, как меня ранило. Между нами было расстояние метров в пять, но этот небольшой коридор простреливался, летела, как у нас говорится, “вся фигня мира”. Но ребята каким-то образом прыгнули ко мне и выкинули меня в овраг – так и вытащили. Это все заняло какие-то секунды, никто даже не понял, как это произошло и как они это сделали», – вспоминает Ильдар.

«Пять километров парни несли меня на носилках, километр под обстрелами»

У бойцов был железный принцип – все раненые и погибшие должны были быть эвакуированы.

«К телам погибших “укропов” мы не подпускали, чтобы над ними не издевались. Даже если мы не могли сами туда подойти, их все равно не подпускали. И потом ждали благоприятных моментов и вытаскивали. Бывало, ребята погибали при эвакуации раненого: погибнем, но вытащим своих. Редко кто оставался – сейчас, случается, находят жетоны наших ребят, но это те, кто находился под завалами, иногда даже никто не знал, что они там», – объясняет Ильдар.

Бойцы оказали ему первую помощь, и затем его нужно было вести к медикам.

«Пять километров парни несли меня на носилках. Первый километр под обстрелами. На “мотолыгу” меня положили и отправили в прифронтовой первомайский госпиталь. Он находился в подвале, там ему сделали первую операцию – шунтирование артерии. Сделали профессионально, и теперь, когда врачи делают УЗИ, они даже рубцов не видят», – восхищается боец.

Ильдара перевозили из госпиталя в госпиталь. В мае закончился контракт, но лечение продолжалось. Только в августе он вернулся в Казань.

«Я был еще в плохом состоянии, но там уже невозможно было лежать, тяжело морально. У меня неправильно срослась нога, поэтому в РКБ мне сделали операцию, впереди еще парочка. Здесь врачи серьезно подходят к своему делу. В прифронтовых госпиталях были сотни людей, которых нужно было срочно оперировать, врачи там делали операции круглосуточно, операционные не остывали», – вспоминает боец.

Сейчас, после ранения 46-летний Ильдар передвигается он на костылях, но радуется тому, что может стоять уже без поддержки. Говорит, что идет на поправку. Недавно Ильдар студентом юрфака КФУ, параллельно занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов на СВО, создал свой фонд и работает над разными проектами.

«Когда я узнал, что она в 82 года ездит на передовую, мне стало стыдно перед ней»

«После первой операции в октябре я познакомился с Зильдой Савченко. Она с другими волонтерами через фонд “Защитники Отечества” узнали о том, что я после ранения дома, и решили навестить. Ей 82 года было тогда, она сама ездила на передовую и отвозила гуманитарку. Она – Золотой волонтер года. Это советский человек, ее родственник – Герой Советского Союза, она всей душой болеет за Россию. Когда я узнал, что она в свои 82 года ездит на передовую, мне стало стыдно перед ней и стало стыдно за других – за тех, кто может что-то делать и не делает. Она и под бомбежки попадала, и под артобстрелы и никогда ни на что не жалуется. Приезжает, два-три дня отлеживается – и опять за работу. Героизм наших женщин дорогого стоит», – говорит Ильдар.

В планах у Ильдара еще несколько проектов, связанных с помощью участникам СВО и их близким.

«Скоро мы запускаем программу “Поиск”. У нас есть волонтеры, которые ищут погибших. Они разыскивают их по моргам в Ростове, где хранятся тела и останки погибших ребят. У нашего волонтера Ирины брат погиб год назад – тело лежало в поле, она нашла останки, и их идентифицировали. Пока она его искала, наработала базу, прониклась этим и решила помогать другим с поиском. Мы с ней договорились, она вступила к нам в фонд и стала руководитель отдела поиска. Пока мы работаем только по Татарстану», – рассказывает Ильдар.

Как-то, когда Ильдар приехал в парк Победы к Вечному огню, встретил там участниц проекта «Жена Героя», которые проводили фотосессию. Подошел, разговорились – с тех пор вместе занимаются гуманитаркой.

«Мы стали ездить на различные мероприятия, собирать гуманитарную помощь. Но из-за того, что у меня травмирована нога, я не могу ездить на передовую. В первую очередь потому, что в экстремальных ситуациях я просто подставлю ребят. Где-то нужно быстро эвакуироваться, бежать. Ну куда я сейчас с этой ногой? Хочется, но я буду обузой. Моя задача – сплотить ребята здесь, собрать средства. Если благодаря нашей помощи сохранится хоть одна жизнь, значит, мы это уже не просто так делаем», – рассказывает Ильдар.

С другом Ильдар решил организовать благотворительный фонд «Народное ополчение». Айрат Сабиров прошел две командировки на СВО, служил в батальоне Ахмат, освобождал Мариуполь и Попасную. У него была тяжелая контузия, и теперь они вместе стараются помогать бойцам на передовой.

«Помогают в основном те, кого это коснулось. Я понимаю матерей, которые не хотят отпускать своих сыновей, но они хотя бы стараются сделать какой-то вклад, и этот вклад спасает жизни», – рассуждает он.

Фотографии из личного архива Ильдара Акбулаторова