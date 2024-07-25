Слет школьных лесничеств Татарстана собрал 200 ребят из трех регионов

Фото: сайт Минлесхоза РТ

В Кукморском районе Татарстана, на базе Лубянского лесотехнического колледжа, открылся VII Слет школьных лесничеств РТ «Леса и инновации». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

В этом году за звание сильнейшей поборется 31 команда, кроме того, вне зачета в слете участвуют члены школьных лесничеств из Марий Эл и Чувашии. Всего мероприятие собрало 200 человек.

В первый день ребята продемонстрировали свои знания в области лесного хозяйства, а также эрудицию, логику и находчивость во время интеллектуальной игры «Лесная цифровая викторина».

Фото: сайт Минлесхоза РТ

Также была организована музыкально-развлекательная программа, посвященная Году семьи и Году научно-технологического развития. Участники представили свои номера, включавшие исполнение разнообразных песен, танцев разных народов и чтение стихов.

«Я состою в школьном лесничестве уже 5 лет, вместе с ребятами участвуем в акциях по посадке деревьев, очистке лесов, благоустройству родников. В слете участвую уже второй раз, все нравится, мы готовились к нему целый год. С нетерпением ждем основной конкурс „Юные лесоводы“», — рассказал участник объединения «Каенкай» Верхне-Тимерлековской средней школы Рыбно-Слободского района Дамир Салахиев.

25 июля пройдет официальная церемония открытия VII Слета школьных лесничеств РТ «Леса и инновации».

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Кроме того, в своем послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024-й в республике Годом научно-технологического развития.