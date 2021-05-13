Шлейхер из казанского «Синтеза» стал серебряным призером чемпионата Европы

Представитель казанского спортивного клуба «Синтез» Никита Шлейхер завоевал серебряную медаль на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта.

Шлейхер выступал в паре с Евгением Кузнецовым в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. По сумме шести прыжков россияне набрали 415, 47 баллов.

Чемпионами Европы стали немцы Патрик Хаундинг и Ларс Рюдигер, набравшие 426,78 баллов. Бронза досталась украинцам Александру Горшковозову и Олегу Колодию. Их суммарный результат составил 409, 62 баллов.

Ранее россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли третье место на этапе Кубка мира в Токио. Призовое место позволило им завоевать путевку на Олимпиаду в Токио.