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Ру Тат
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29 апреля 2021  11:08
Дмитрий Киселев

Прыгуны в воду из казанского «Синтеза» поборются за путевки на Олимпиаду на Кубке мира

Прыгуны в воду из казанского «Синтеза» поборются за путевки на Олимпиаду на Кубке мира
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Представители казанского клуба по водным видам спорта «Синтез» Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев примут участие в Кубке мира по прыжкам в воду, который пройдет в Токио с 1 по 6 мая

«Как минимум двое из троих наших ребят будут бороться за олимпийские лицензии. Мария Полякова будет выступать как в паре с Кристиной Ильиных, так и в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина. Никита Шлейхер заявлен в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина с Евгением Кузнецовым», — отметил тренер по прыжкам в воду СК ВВС «Синтез» и главный тренер сборной Татарстана Павел Муякин.

«Лицензии не именные, завоевываются для сборной России. Определять состав олимпийской команды страны будет тренерский совет во главе с главным тренером сборной России. К тому же это будет хорошая возможность познакомиться с условиями, в которых состоятся Олимпийские игры», — добавил специалист.

 

кубок мира прыжки в воду олимпиада в токио
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