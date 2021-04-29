Прыгуны в воду из казанского «Синтеза» поборются за путевки на Олимпиаду на Кубке мира

Представители казанского клуба по водным видам спорта «Синтез» Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев примут участие в Кубке мира по прыжкам в воду, который пройдет в Токио с 1 по 6 мая

«Как минимум двое из троих наших ребят будут бороться за олимпийские лицензии. Мария Полякова будет выступать как в паре с Кристиной Ильиных, так и в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина. Никита Шлейхер заявлен в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина с Евгением Кузнецовым», — отметил тренер по прыжкам в воду СК ВВС «Синтез» и главный тренер сборной Татарстана Павел Муякин.

«Лицензии не именные, завоевываются для сборной России. Определять состав олимпийской команды страны будет тренерский совет во главе с главным тренером сборной России. К тому же это будет хорошая возможность познакомиться с условиями, в которых состоятся Олимпийские игры», — добавил специалист.