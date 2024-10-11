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Следственный комитет опубликовал кадры расследования с места ДТП с автобусами
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Следственный комитет России опубликовал кадры расследования с места ДТП с автобусами.
«Татар-информ» рассказывал, что на трассе М7, под Мензелинском столкнулись два автобуса, в результате страшной аварии двое человек погибли до приезда медиков. Еще 9 пострадавших госпитализированы в БСМП Челнов.
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