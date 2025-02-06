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Происшествия 6 февраля 2025 11:34

Следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе»

Следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Власов.

Сейчас стороны начинают знакомиться с материалами дела.

«Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», — сказал юрист.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. В результате теракта погибли свыше 140 человек, пострадали более 550.

Во время расследования были задержаны 20 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

#теракт #Уголовное дело
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